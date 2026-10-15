संभल हिंसा केस: मजहबी नारे लगे, हजारों की भीड़ ने किया पथराव, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दी गवाही

24 नवंबर 2024 की सुबह दोबारा सर्वे हुआ तो दंगा भड़क गया। कुछ लोगों द्वारा धार्मिक नारे लगाए गए। उपद्रवियों द्वारा हजारों की तादाद में एकत्र होकर पथराव किया गया। जिससे पुलिस प्रशासन के द्वारा उपद्रवियों से हम सभी लोगों को बचाते हुए विवादित स्थल से सुरक्षित निकाला गया।



एडीजीसी ने बताया कि अब बचाव पक्ष से अपनी सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और बहस होगी। न्यायालय ने अगली तारीख 29 अक्तूबर नियत कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स रहा तैनात संभल हिंसा के मामले में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के मुकदमे में वादी अधिवक्ता हरिशंकर जैन के पुत्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की गवाही के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा।



कोतवाल संत कुमार फोर्स के साथ तैनात रहे। इस दौरान न्यायालय के मुख्य द्वार पर चेकिंग अभियान भी चलाया गया। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद ही लोगों को न्यायालय परिसर में जाने दिया गया।