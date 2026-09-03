Moradabad News: किशोरी की गर्दन पर चाकू लगाकर दुष्कर्म, रिपोर्ट

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पाकबड़ा। थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली किशोरी की गर्दन पर चाकू रखकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया। इसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित 15 वर्षीय किशोरी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह अपने मकान की छत पर सो रही थी। इसी दौरान पाकबड़ा में पुराने थाने के पीछे गली नंबर निवासी कामिल आ गया और उसने गर्दन पर चाकू लगाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बीते 10 फरवरी को भी आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी शादी का वादा कर शारीरिक शोषण करने लगा। आरोप है कि कामिल की मां जरीना, बहन रुखसार, रहमान और शाकिब ने शादी करने से इन्कार कर दिया। सीओ हाईवे वरुण कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर पाकबड़ा थाने में आरोपी कामिल, जरीना, रुखसार, रहमान और शाकिब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।