टांडा के कई गांवों में तेंदुए का खौफ: मुंडिया रसूलपुर में देर रात दिखा, रात में घरों से निकलने से कतरा रहे लोग
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 05 Sep 2026 02:29 PM IST
सार
रात करीब एक बजे मुंडिया रसूलपुर में तेंदुआ दिखाई दिया। इसके बाद इसकी सूचना आसपास के गांवों में फैल गई। तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण रात में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं।
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विस्तार
तहसील क्षेत्र के गांव मुंडिया रसूलपुर में देर रात करीब एक बजे तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तेंदुए के दिखाई देने की खबर आसपास के गांवों में भी पहुंच गई, जिससे भोलानगला, नगालिया और भाऊपुरा में भी लोगों में डर का माहौल है।
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ग्रामीणों के अनुसार, रात करीब एक बजे मुंडिया रसूलपुर में तेंदुआ दिखाई दिया। इसके बाद इसकी सूचना आसपास के गांवों में फैल गई। तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण रात में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।
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