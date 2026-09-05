टांडा के कई गांवों में तेंदुए का खौफ: मुंडिया रसूलपुर में देर रात दिखा, रात में घरों से निकलने से कतरा रहे लोग

तहसील क्षेत्र के गांव मुंडिया रसूलपुर में देर रात करीब एक बजे तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तेंदुए के दिखाई देने की खबर आसपास के गांवों में भी पहुंच गई, जिससे भोलानगला, नगालिया और भाऊपुरा में भी लोगों में डर का माहौल है।

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ग्रामीणों के अनुसार, रात करीब एक बजे मुंडिया रसूलपुर में तेंदुआ दिखाई दिया। इसके बाद इसकी सूचना आसपास के गांवों में फैल गई। तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण रात में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।