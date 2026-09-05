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सेल्फी के चक्कर में जिंदगी खत्म: रपटा पुल पर वीडियो बनाते समय नदी में गिरा युवक, ऐसे बचे साथ घूमने आए दोस्त

Sat, 05 Sep 2026 03:20 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 05 Sep 2026 03:20 PM IST
सार

मुरादाबाद में रपटा पुल पर सेल्फी लेते और वीडियो बनाते समय युवक नदी में गिर गया। इस दौरान बचाने के प्रयास में दोस्त भी डूबने से बाल-बाल बच गए।

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Youth falls into river while taking selfie and recording a video on a causeway bridge in Moradabad
जुगनेश की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मुरादाबाद के कांठ में गांगन नदी के रपटा पुल पर दोस्तों के साथ घूमने गया युवक जुगनेश (19) सेल्फी लेते और वीडियो बनाते समय अचानक फिसलकर गहरे पानी में चला गया। देखते ही देखते वह नदी में समा गया। 
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उसे बचाने के प्रयास में दो दोस्त भी डूबने से बाल-बाल बचे। सूचना पर स्थानीय गोताखोर, पीएसी और फायर सर्विस की टीमें देर शाम तक डूबे युवक की तलाश में जुटी रहीं। घटना छजलैट के गांव मल्हपुर खैईया के समीप शुक्रवार को दिन में करीब ढाई बजे की है।
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छजलैट के गांव मल्हपुर खैईया के अशोक कुमार कई साल से मुरादाबाद के कटघर थानातंर्गत बलदेवपुरी में परिवार के साथ रहते हैं। बेटा अर्पित (20) और पड़ोसी जुगनेश (19) अच्छे दोस्त थे। शुक्रवार को जुगनेश अपने अन्य दोस्त आदित्य, विशाल, रविंद्र, लक्की के साथ अर्पित के गांव मल्हपुर खैईया आया था। 
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सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के दौरान फिसला पैर
दोपहर में सभी गांव से कुछ दूरी पर गांगन नदी के रपटा पुल पर घूमने के लिए गए थे। यहां रपटा पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। यहां पानी में सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के दौरान पैर फिसलने से जुगनेश अचानक नदी के गहरे पानी में गिर गया। 

बचाने के प्रयास में बाल-बाल बचे दोस्त
उसे बचाने की कोशिश में रविंद्र और विशाल भी डूबने से बाल-बाल बचे। चीख पुकार के बीच मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर एसडीएम कांठ स्निग्धा चतुर्वेदी, सीओ सुनीता दहिया, थानाध्यक्ष छजलैट रमेश सहरावत, भारी पुलिस फोर्स और राजस्व कर्मी मौके पर पहुंच गए।

डूबे युवक के परिजन भी रोते बिखलते पहुंचे। देर शाम तक डूबे युवक की खोजबीन होती रही पर सुराग नहीं लग सका। मुरादाबाद मंडल अंतर्गत अमरोहा, रामपुर, संभल में शुक्रवार को नदियों का पानी धीरे-धीरे उतरने लगा है लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रवासियों की मुसीबतें कम नहीं हुईं हैं। 

 

जिलों में जलस्तर घटने के बाद अब ग्रामीणों को संक्रामक बीमारी और नुकसान की चिंता सताने लगी है। प्रशासन की ओर से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं लेकिन नाकाफी साबित हो रहे हैं।
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