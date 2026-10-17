Moradabad News: शिक्षक और समाजसेवी पाती राम शर्मा का निधन

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परिजनों के मुताबिक वह 1964 से 1981 तक प्राथमिक विद्यालय और 1988 से 2000 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। उन्होंने 1988 से 1998 तक प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष और 1992 से 2000 तक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई। वर्ष 2000 से 2005 तक वह जिला पंचायत सदस्य रहे। शिक्षा और समाजसेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें कला भारती द्वारा मुरादाबाद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर परिजनों और शुभचिंतकों ने शोक व्यक्त किया। शर्मा परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान और आदर्शों को याद किया। ब्यूरो

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मुरादाबाद। ग्राम लदावली निवासी पाती राम शर्मा का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। उन्होंने करीब 42 वर्षों तक शिक्षक के रूप में सेवाएं देकर हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा और संस्कार दिए। उनके निधन से शिक्षा जगत और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। पाती राम शर्मा ने वर्ष 1958 से 2000 तक शिक्षक के रूप में कार्य किया।