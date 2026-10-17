Moradabad News: खेल प्रतियोगिता में रामपुर बलभद्र के छात्र-छात्राओं का रहा दबदबा

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प्रतियोगिता का प्रारंभ प्राथमिक शिक्षक संघ ठाकुरद्वारा के अध्यक्ष वीर सिंह ने किया। प्रतियोगिता की 50 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में अंश और बालिका वर्ग में साजिया नूरी प्रथम स्थान पर रहे। 100 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में अंश प्रताप और बालिका वर्ग में सानिया रामपुर बलभद्र प्रथम स्थान पर रहे। जूनियर वर्ग के बालक वर्ग में नितिन प्रतापपुर प्रथम और बालिका वर्ग में रामपुर बलभद्र की अवनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में के जूनियर वर्ग में नितिन प्रताप को प्रथम और बालिका वर्ग में रामपुर बलभद्र की अवनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग में रामपुर बलभद्र के छात्र-छात्राओं ने बाजी मारी। खो खो की बालक बालिका वर्ग की दोनों प्रतियोगिता में रामपुर बलभद्र के छात्र-छात्राएं विजय रहे। गोला फेंक में रामपुर बलभद्र के जूनियर वर्ग में अनुज और बालिका वर्ग में अवनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। योग और गायन प्रतियोगिता भी रामपुर बलभद्र के छात्र-छात्राओं ने जीती। प्रतियोगिता का संचालन नोडल शिक्षक त्रिवेंद्र सिंह, व्यायाम शिक्षक भीम सिंह, कुलदीप सिंह, पीयूष कुमार प्रशांत ने किया।

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ठाकुरद्वारा। न्याय पंचायत नन्हूवाला के परिषदीय स्कूलों में शुक्रवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता नगर के एसडीएच इंटर कॉलेज के मैदान में हुई। प्रतियोगिता में रामपुर बलभद्र के छात्र-छात्राएं छाए रहे।