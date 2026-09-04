Moradabad News: रोडवेज बस ने कार में टक्कर मारी, हाईवे पर हंगामा

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महानगर मुरादाबाद के मोहल्ला गोविंद नगर निवासी एक प्रॉपर्टी डीलर महिला अपनी निजी कार से मुरादाबाद से चंदौसी जा रही थी। कार में उसके साथ चंदौसी निवासी उसकी सगी बहन और भांजा भी बैठा हुआ था। सुबह लगभग साढ़े दस बजे जैसे ही उनकी कार हाईवे पर बिलारी चंदौसी के बीच तेवरखास गांव के सामने पहुंची तभी पीछे से आ रही अमरोहा डिपो की रोडवेज बस ने कार में टक्कर मार दी। इससे कार का पिछला हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया। कार के एयरबैग खुल जाने से तीनों कार सवारों को मामूली चोटें आईं। इस दौरान कार पलटने से बच गई।कार चला रही महिला और उसके भांजे ने साहस जुटाते हुए बाइक सवारों से लिफ्ट लेकर रोडवेज की बस का पीछा किया। जैसे ही बस बिलारी नगर की सीमा पर लोनिवि निरीक्षण भवन के सामने पहुंची तभी बस को रुकवा लिया। बस चालक को बस से नीचे खींचकर पीटना शुरू कर दिया। वह बस चालक को हाईवे पर पीटते हुए सीधे थाने ले गए। इस दौरान कुछ राहगीरों ने वीडियो भी बना ली। उधर अफरा-तफरी और हंगामे के माहौल में बस में बैठीं सभी सवारियां बस से उतरकर अपने घरों को चली गईं। थाने पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने दोनों पक्षों में समझौता कराने की कवायद शुरू कर दी। हाईवे पर बस चालक को बस से खींचकर पीटते हुए थाने तक लाने का घटनाक्रम नागरिकों में चर्चा का विषय बना रहा।