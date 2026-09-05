Moradabad News: तेंदुए ने गाय को बनाया निवाला, सुलतानपुर खददर में दहशत

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शुक्रवार सुबह करीब छह बजे संजीव नामक ग्रामीण अपने खेत में बाजरा काटने गए थे। उन्होंने वहां तेंदुए द्वारा खाई गई गाय का शव देखा। माना जा रहा है कि आवारा गाय बाजरे के खेत में चरने के लिए घुस गई थी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को समूह में जंगल जाने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि काम करने से पहले शोर मचाएं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है।

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डिलारी। क्षेत्र के सुलतानपुर खददर गांव में एक तेंदुए ने बाजरे के खेत में चर रही एक गाय को अपना निवाला बना लिया। इस घटना से ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई है।