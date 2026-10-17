Moradabad News: नशे की हालत में लड़खड़ाए दूल्हे के कदम, दुल्हन ने लौटा दी बरात

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मैनाठेर (मुरादाबाद)। थाना क्षेत्र के गांव में शुक्रवार की दोपहर नशे की हालत में दूल्हे के कदम लड़खड़ा गए। इस बात को लेकर बराती और घराती भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। इसके बाद दुल्हन ने शादी करने से इन्कार कर दिया। शुक्रवार की शाम बरात बिन दुल्हन के वापस चली गई। मैनाठेर निवासी युवक की शादी क्षेत्र के ही गांव निवासी युवती के तय हुई थी। बृहस्पतिवार की रात दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे के घर लगुन लेकर गए थे। लगुन की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन पक्ष के लोग वापस ले गए और बरात के स्वागत की तैयारियों में जुट गए थे। शुक्रवार की दोपहर बरात का इंतजार किया जा रहा था। इसी दौरान दूल्हा बरात लेकर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बरात में अधिकांश लोग नशे की हालत में थे। दुल्हन पक्ष के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि दूल्हा भी नशे की हालत में है और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। दुल्हन के घर में पहुंचकर दूल्हा लड़खड़ा कर गिर गया। इस बात को लेकर हंगामा हो गया। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दूल्हे और उसके साथियों को चौकी ले गई। दुल्हन ने शादी करने से इन्कार कर दिया। चौकी में दोनों पक्षों में समझौता हो गया और बरात बिन दुल्हन के ही वापस लौट गई। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि दूल्हा नशे की हालत में बरात लेकर आया था। इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। दोनों पक्षों ने कार्रवाई कराने से इन्कार कर दिया है।