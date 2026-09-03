Moradabad News: सरकारी आवास, शादी अनुदान दिलाने का झांसा देकर की ठगी

विज्ञापन



आरोप है कि शनि सिंह को मुकेश कुमार ने दुकान खोलने के लिए पांच लाख रुपये का 50 प्रतिशत छूट वाला ऋण स्वीकृत कराने के लिए सात हजार रुपये दे दिए। गांव निवासी राजपाल ने आवास के लिए सात हजार, पप्पू की बेटी सोनम ने शादी अनुदान मिलने के लिए सात हजार, राजपाल की बेटी सुमन ने शादी अनुदान के लिए सात हजार, महेंद्र की पुत्री सुनीता ने शादी अनुदान के लिए सात हजार और पूनम की पत्नी रेशमा देवी ने आवास मिलने के लिए सात हजार रुपये दे दिए। विज्ञापन

मुकेश कुमार के अनुसार लगभग दो साल बीत जाने के बाद भी जब खर्चे के नाम पर अग्रिम रकम देने वाले किसी भी ग्रामीण को किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया तब उन्हें चिंता हुई। विज्ञापन विज्ञापन

परेशान ग्रामीणों ने जब शनि सिंह से अपनी दी हुई रकम मांगी तब उसने देने से मना कर दिया और जब समाज कल्याण विभाग में जाकर पता किया तब जानकारी हुई थी कि शनि सिंह नाम का कोई कर्मचारी इस विभाग में नहीं है। दर्ज रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि समाज कल्याण विभाग के किसी कर्मचारी की भी शनि सिंह से सांठगांठ है इसी वजह से शनि सिंह के खिलाफ समाज कल्याण विभाग में शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।

परेशान ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया और मुकेश कुमार ने तहरीर देकर शनि सिंह ग्राम बनियाठेर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना बिलारी प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि ग्रामीण की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोप है कि शनि सिंह को मुकेश कुमार ने दुकान खोलने के लिए पांच लाख रुपये का 50 प्रतिशत छूट वाला ऋण स्वीकृत कराने के लिए सात हजार रुपये दे दिए। गांव निवासी राजपाल ने आवास के लिए सात हजार, पप्पू की बेटी सोनम ने शादी अनुदान मिलने के लिए सात हजार, राजपाल की बेटी सुमन ने शादी अनुदान के लिए सात हजार, महेंद्र की पुत्री सुनीता ने शादी अनुदान के लिए सात हजार और पूनम की पत्नी रेशमा देवी ने आवास मिलने के लिए सात हजार रुपये दे दिए।मुकेश कुमार के अनुसार लगभग दो साल बीत जाने के बाद भी जब खर्चे के नाम पर अग्रिम रकम देने वाले किसी भी ग्रामीण को किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया तब उन्हें चिंता हुई।परेशान ग्रामीणों ने जब शनि सिंह से अपनी दी हुई रकम मांगी तब उसने देने से मना कर दिया और जब समाज कल्याण विभाग में जाकर पता किया तब जानकारी हुई थी कि शनि सिंह नाम का कोई कर्मचारी इस विभाग में नहीं है। दर्ज रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि समाज कल्याण विभाग के किसी कर्मचारी की भी शनि सिंह से सांठगांठ है इसी वजह से शनि सिंह के खिलाफ समाज कल्याण विभाग में शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।परेशान ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया और मुकेश कुमार ने तहरीर देकर शनि सिंह ग्राम बनियाठेर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना बिलारी प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि ग्रामीण की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

बिलारी। दम्बूनगला गांव में समाज कल्याण विभाग का कर्मचारी बनकर पहुंचे एक युवक ने कई ग्रामीणों से आवास बनवाने और शादी अनुदान दिलाने के नाम पर 49 हजार रुपये ठग लिए। दो साल बाद भी किसी ग्रामीण को योजना का लाभ न मिलने पर मामला खुल गया। पीड़ित एक ग्रामीण की ओर से थाने में आरोपी युवक के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दम्बूनगला गांव निवासी मुकेश कुमार की ओर से बुधवार को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया है कि बनियाठेर गांव निवासी शनि सिंह नामक युवक लगभग दो साल पहले उनके गांव में आया। शनि सिंह ने स्वयं को समाज कल्याण विभाग मुरादाबाद का कर्मचारी बताया और कहा कि वह गांव के गरीब और कमजोर लोगों की सूची तैयार कर प्रदेश सरकार से आवास और शादी अनुदान दिलाने के अलावा अनुदान दिलाने के साथ ऋण भी स्वीकृत कराता है। काम की स्वीकृति के बदले जो खर्चा आता है वह लाभार्थी को पहले ही देना होता है। मुकेश कुमार के अनुसार उसने और अन्य ग्रामीणों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया।