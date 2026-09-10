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मुरादाबाद: भोजपुर में दो मंजिला मकान भरभरा कर गिरा,रेस्क्यू के बाद दबी महिला को निकाला, हालत गंभीर

Thu, 10 Sep 2026 01:27 PM IST
Vimal Sharma अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Thu, 10 Sep 2026 01:27 PM IST
सार

मुरादाबाद जिले के भोजपुर में दो मंजिला मकान गिर गया। इसमें एक महिला दब गई। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। 

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Moradabad: A two-storey house collapsed in Bhojpur; a woman trapped under the debris was rescued, but her cond
अक्का भीकमपुर में गिरा मकान - फोटो : संवाद

विस्तार
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मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अक्का भीकमपुर में दोपहर को अचानक दो मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में मकान मालिक की पत्नी दब गई। इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

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मकान का गिरना इतना तेज था कि आसपास के लोग भी सहम गए और तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को मलबे में से निकाला।
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महिला की हालत गंभीर है। उसे तुरंत ही पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। बाद में उसकी स्थिति को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया है।
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स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है और जांच के आदेश दिए हैं। कहा जा रहा है कि मकान की दीवारें कमजोर हो चुकी थीं।

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