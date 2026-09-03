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Moradabad News: सुबह से दोपहर बाद तक लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित

Thu, 03 Sep 2026 02:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Thu, 03 Sep 2026 02:29 AM IST
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Daily life disrupted by continuous rain from morning until afternoon.
बिलारी। नगर और देहात इलाके में बुधवार सुबह से लेकर दोपहर बाद तक लगातार बारिश होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। सुबह के समय बारिश होने की वजह से दैनिक मजदूर नगर में मजदूरी करने नहीं जा पाए तथा मुरादाबाद में फार्मों में काम करने वाले मजदूर भी नहीं जा सके। हालांकि बुधवार सुबह की बारिश देहात इलाके में धान और गन्ने की फसल के लिए काफी लाभदायक होना बताई गई। लगातार बारिश की वजह से तहसील बार एसोसिएशन के सदस्यों ने स्थानीय तहसील की सभी अदालतों में बुधवार को न्यायिक कार्य स्थगित रखा। बुधवार सुबह तहसील बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बुलाई गई आपात बैठक में बार पदाधिकारियों ने कहा कि सुबह से लगातार बारिश होने की वजह से मुकदमों की पैरवी करने को वादकारी नहीं आ पाए हैं इसलिए अदालतों में एक दिन के लिए न्यायिक कार्य स्थगित रखा जाए। बैठक की अध्यक्षता तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह और संचालन महासचिव सुनील कुमार ने किया।
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