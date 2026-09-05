फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Chants hailing Lord Krishna echoed from the temples at midnight.

Moradabad News: आधी रात को मंदिरों से गूंजे भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे

Sat, 05 Sep 2026 02:16 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 05 Sep 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Chants hailing Lord Krishna echoed from the temples at midnight.
बिलारी। नगर और देहात इलाके में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से खुशी के माहौल में मनाया गया। आधी रात को मंदिरों से भगवान श्रीकृष्ण के नाम के जयकारे गूंजे।
विज्ञापन




श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने की शुक्रवार सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई थी। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में पुरुष महिलाओं और बच्चों ने व्रत रखे। श्रद्धालुओं द्वारा आधी रात को चंद्रमा का उदय होने पर पूजा अर्चना कर जन्माष्टमी मनाई। इस दौरान मिष्टान्न और फल भी अर्पित किए गए। शुक्रवार आधी रात को 12 बजते ही मंदिरों से घंटे और घड़ियाल बजने लगे। भक्तों द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया।
विज्ञापन




नगर में बस स्टैंड के निकट शिव मंदिर, नेहरू चौक के निकट शंभूनाथ मंदिर, पौड़ाखेड़ा परिसर में राधा-कृष्ण मंदिर आदि को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विशेष रूप से सजाया गया था। हालांकि बस स्टैंड शिव मंदिर में शुक्रवार शाम को झांकियां दिखाए जाने का कार्यक्रम रखा गया था लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से झांकियां नहीं दिखाई जा सकीं। क्षेत्र के सहसपुर, ढकिया नरु, ग्वारऊ, पहाड़पुर, नवैनी गद्दी, जरगांव, अमरपुरकाशी, फतेहपुर नत्था, स्योंडारा, धर्मपुर कला आदि में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। शांति व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर शुक्रवार आधी रात के बाद तक बिलारी पुलिस लगातार नगर और देहात क्षेत्र में गश्त करती रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed