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मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके एक दिन पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस था। रविवार को दिनभर धूप खिली रही, लेकिन आसमान में हल्की धुंध के कारण धूप का असर कम रहा। अवकाश का दिन होने के चलते लोग घरों की छतों, बाहर और पार्कों में बैठकर धूप सेंकते नजर आए।जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव ने बताया कि इस समय गेहूं समेत अन्य रबी फसलों की बोआई का दौर चल रहा है। तापमान में गिरावट खेती के लिए अनुकूल है। बीएचयू वाराणसी के ग्रामीण मौसम सेवा एवं भू-भौतिकी विभाग के मौसम वैज्ञानिक शिवमंगल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होगी। मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंड बढ़ने से धूप का असर कम महसूस होगा।पिछले पांच दिनों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)दिनांक अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान25 नवंबर 26 1426 नवंबर 25 1427 नवंबर 27 0928 नवंबर 25 1429 नवंबर 25 12