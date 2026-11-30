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शनिवार को उन्होंने अधीक्षण अभियंता नलकूप के साथ बैठक कर एरियर और मेडिकल भुगतान से जुड़े बिलों की जांच की थी। नलकूप और लघुडाल में तैनात लिपिकों से फाइलें तलब कर पूछताछ भी की। जांच का यह क्रम रविवार को भी जारी रहा, जिससे कर्मचारियों में खलबली मची हुई है।इससे पहले 19 नवंबर को मुख्य अभियंता वाराणसी-सोन सिद्धार्थ कुमार सिंह एमसीडी कार्यालय पहुंचकर अभिलेख खंगाल चुके हैं। महालेखाकार की ऑडिट जांच में नए कर्मचारियों की भूमिका सामने आने के बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लघुडाल नहर प्रखंड के लिपिक विक्रम सिंह को निलंबित किया जा चुका है। आरोप है कि उसने कूटरचित तरीके से सरकारी धनराशि अपनी पत्नी के बैंक खाते में स्थानांतरित की थी। इस मामले में तीन अन्य कर्मचारी भी निलंबित किए जा चुके हैं।वहीं, चर्चा है कि वित्तीय हेराफेरी के मामले में एमसीडी में तैनात मुख्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधीक्षण अभियंता नलकूप श्यामचंद चौधरी ने बताया कि एमसीडी में डिजिटल हस्ताक्षर के जरिये हुए घोटाले में विभाग का नाम सामने आने के बाद हस्ताक्षरों का मिलान कराया जा रहा है। जांच के दौरान नलकूप के अधिशासी अभियंता बलवंत कुमार और लघुडाल नहर खंड के अधिशासी अभियंता राजाराम चौधरी भी मौजूद रहे।