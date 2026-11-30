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अपर पुलिस अधीक्षक नगर योगेंद्र सिंह ने बताया कि 18 अक्तूबर को मिर्जापुर नहर प्रखंड (एमसीडी) के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार की तहरीर पर कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए। डिजिटल सिग्नेचर (डोंगल) का दुरुपयोग कर फर्जी कर्मचारियों के नाम पर भुगतान कराया गया और सरकारी धनराशि परिचितों व रिश्तेदारों के बैंक खातों में भेजकर गबन किया गया।पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर गठित एसआईटी की जांच में स्वाट, सर्विलांस और कोतवाली पुलिस की टीमें जुटी थीं। रविवार को थानाध्यक्ष दयाशंकर ओझा की टीम ने छोटा सखौरा निवासी जितेंद्र कुमार (हाल पता घुरहूपट्टी) और उसके साले सोनभद्र के सतौहां निवासी अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लाभार्थियों की सूची, लेनदेन का ब्योरा, अधिशासी अभियंता की मुहर, आधार कार्ड, सिमकार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।वर्जन-मिर्जापुर नहर प्रखंड में तैनात लिपिक जितेंद्र कुमार और उसके सहयोगी अखिलेश कुमार को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र द्वारा एमसीडी में कूटरचित दस्तावेज के जरिये अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर (डोंगल) का दुरुपयोग कर सरकारी धन की हेराफेरी की जा रही थी। आरोपी और उसके साले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। - योगेंद्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर