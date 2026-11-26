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एसटीएफ एएसपी बृजेश सिंह के अनुसार, टीम ने गंगोह निवासी भूरा के ठिकाने पर कार्रवाई की। आरोपी दानिश कॉलोनी में किराये के मकान में रहकर नकली ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन तैयार कर रहा था। तलाशी के दौरान 200 मिलीलीटर की 3200 बोतलें बरामद हुईं। इसके साथ ही इंजेक्शन तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और अन्य सामग्री भी मिली है।



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पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह काफी समय से नकली इंजेक्शन बनाने का काम कर रहा है। एक बोतल को करीब 100 रुपये में बेचा जाता था। एसटीएफ एएसपी के मुताबिक, ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। विशेष रूप से गाजर, मूली, लौकी और तुरई जैसी सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा पशुओं को इंजेक्शन लगाकर दूध का उत्पादन बढ़ाने और फलों का आकार बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिली है।



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मोबाइल में मिले कई संदिग्धों के नंबर

एसटीएफ एएसपी ने आरोपी के मोबाइल फोन की जांच शुरू कर दी है। मोबाइल में कई संदिग्ध लोगों के नंबर मिले हैं। इन लोगों के माध्यम से आरोपी इंजेक्शन खरीदने और बेचने का काम करता था। पुलिस अब इन नंबरों के आधार पर सप्लाई नेटवर्क खंगाल रही है। इसके अलावा आरोपी के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है, ताकि लंबे समय से चल रहे इस कारोबार में हुए लेनदेन का पता लगाया जा सके।

कई जिलों में फैला है नेटवर्क

एसटीएफ एएसपी के अनुसार इस अवैध कारोबार में अकेला आरोपी शामिल नहीं है। गिरोह में कई अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। पूछताछ और मोबाइल में मिले नंबरों के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। एसटीएफ उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि नकली इंजेक्शन किन-किन व्यापारियों और लोगों तक पहुंचाए गए और अब तक कितनी मात्रा में इनकी सप्लाई की जा चुकी है।

एसटीएफ मेरठ की टीम ने सहारनपुर में नकली ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन बनाने और सप्लाई करने वाले आरोपी गंगोह के कुंडा कला गांव निवासी भूरा को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने सहारनपुर देहात क्षेत्र की दानिश कॉलोनी में किराए के मकान पर छापा मारकर 3200 बोतल ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन बरामद किए हैं। इसके अलावा इंजेक्शन बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी मिला है। बरामद माल की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। आरोपी लंबे समय से नकली इंजेक्शन बनाने का काम कर रहा था। वह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत आसपास के जिलों में इसकी सप्लाई कर रहा था।