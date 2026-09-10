Meerut News: विद्यार्थियों को दी खेलो इंडिया योजना की जानकारी

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मेरठ। भारतीय खेल प्राधिकरण व खेल निदेशालय की ओर से खेलों को आगे बढ़ाने के उदे्श्य से स्कूली बच्चों को भी खेलो इंडिया स्कीम की जानकारी दी जा रही है। इसी को लेकर बृहस्पतिवार को खेलो इंडिया सेंटर के एथलेटिक्स कोच गौरव त्यागी ने प्राथमिक कन्या विद्यालय राजेंद्र नगर पहुंचकर छात्राओं को खेलो इंडिया स्कीम की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को खेलो इंडिया योजना व एक जिला एक खेल योजना के बारे में बताया। ऐथलेटिक्स खेल से जीवन में होने वाले लाभकारी बदलाव तथा खेलो से होने वाले स्वास्थ लाभ के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने सभी बच्चों से खेलों में शामिल होने की अपील की। इस दौरान स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा।

संवाद न्यूज एजेंसी