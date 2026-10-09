शारदीय नवरात्र रविवार से: इस बार गज पर पधारेंगी मां भवानी; दस दिन पूजा और दो दिन अष्टमी का संयोग

घटस्थापना के लिए ये हैं शुभ मुहूर्त

आचार्य मनीष स्वामी के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र में द्विस्वभाव लग्न में घटस्थापना करना शुभ माना गया है। इस बार घटस्थापना के लिए कन्या लग्न में सूर्योदय से सुबह 6:51 बजे तक और वृश्चिक स्थिर लग्न में सुबह 9:15 से 11:30 बजे तक का समय बताया गया है। वहीं, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक रहेगा। इस अवधि में घटस्थापना करना विशेष शुभ माना जाता है।



दुर्गाष्टमी, महानवमी और विजयादशमी की तिथियां

इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के सचिव आचार्य कौशल वत्स ने बताया कि 19 अक्टूबर को श्री दुर्गाष्टमी और 20 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। इसी दिन विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि दो दिन रहने का संयोग इस बार नवरात्र की विशेषता के रूप में बताया गया है।