फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Sharadiya Navratri Begins Sunday, Auspicious Timings for Ghatasthapana Announced

शारदीय नवरात्र रविवार से: इस बार गज पर पधारेंगी मां भवानी; दस दिन पूजा और दो दिन अष्टमी का संयोग

Fri, 09 Oct 2026 11:15 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 09 Oct 2026 11:15 AM IST
सार

शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू होंगे। मान्यता है कि इस बार मां दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर आएंगी, जिसे वर्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घटस्थापना के लिए सुबह 6:51 बजे तक, 9:15 से 11:30 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त में 11:43 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक शुभ समय बताया गया है।

विज्ञापन
Sharadiya Navratri Begins Sunday, Auspicious Timings for Ghatasthapana Announced
नवरात्रि नौ दिन नौ देवी पूजन - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शारदीय नवरात्र इस बार रविवार से शुरू हो रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस बार भक्तों को नौ के बजाय दस दिन तक मां भगवती की आराधना का अवसर मिलेगा। अष्टमी तिथि दो दिन रहने का संयोग भी बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को नवरात्र शुरू होने पर मां दुर्गा का वाहन गज यानी हाथी माना जाता है, जो वर्षा, अन्न-धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। घटस्थापना के लिए दिन में अलग-अलग शुभ मुहूर्त बताए गए हैं।

विज्ञापन


गज पर मां के आगमन की मान्यता, वर्षा और समृद्धि का प्रतीक
ज्योतिषाचार्य विनोद त्यागी ने बताया कि इस बार नवरात्र में नौ के बजाय दस दिन तक मां भगवती की आराधना और व्रत का अवसर मिलेगा। मान्यता के अनुसार, रविवार से नवरात्र शुरू होने पर मां दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर आती हैं। धार्मिक परंपरा में हाथी को वर्षा, अन्न-धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: वेस्ट यूपी में बदला मौसम का मिजाज: सहारनपुर में बारिश के साथ गिरे ओले; कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

घटस्थापना के लिए ये हैं शुभ मुहूर्त
आचार्य मनीष स्वामी के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र में द्विस्वभाव लग्न में घटस्थापना करना शुभ माना गया है। इस बार घटस्थापना के लिए कन्या लग्न में सूर्योदय से सुबह 6:51 बजे तक और वृश्चिक स्थिर लग्न में सुबह 9:15 से 11:30 बजे तक का समय बताया गया है। वहीं, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक रहेगा। इस अवधि में घटस्थापना करना विशेष शुभ माना जाता है।

दुर्गाष्टमी, महानवमी और विजयादशमी की तिथियां
इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के सचिव आचार्य कौशल वत्स ने बताया कि 19 अक्टूबर को श्री दुर्गाष्टमी और 20 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। इसी दिन विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि दो दिन रहने का संयोग इस बार नवरात्र की विशेषता के रूप में बताया गया है।

जौ बोने की परंपरा, पूजा के लिए इन सामग्रियों की जरूरत
आचार्य कौशल वत्स के अनुसार, नवरात्र में जौ बोने की परंपरा है। जौ को ब्रह्म स्वरूप और पृथ्वी की पहली फसल माना गया है। घटस्थापना में कलश सुख-समृद्धि, वैभव और मंगलकामना का प्रतीक होता है। पूजा के लिए कलश, गंगाजल, रोली, मौली, सुपारी, लौंग-इलायची, पान, दूर्वा, सिक्के, पंचरत्न, आम या अशोक के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा, फूल-माला, फल, पंचमेवा और अखंड ज्योति सहित अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed