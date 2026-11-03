Meerut News: विस्फोटक सामग्री के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

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मवाना। नगर में अटौरा रोड गली नंबर 3, मोहल्ला कल्याण सिंह से पुलिस ने चेकिंग के दौरान अमजद को प्लास्टिक के 10 कट्टों में भरे 250 पैकेट सुतली बम (निर्मित व अर्द्धनिर्मित विस्फोटक सामग्री) के साथ गिरफ्तार किया। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध पटाखों की बिक्री, अवैध निर्माण व अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।