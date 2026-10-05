हालत खराब: मेरठ की टूटी सड़कें दे रहीं सेहत को झटके, कमर और रीढ़ के दर्द से परेशान हो रहे वाहन चालक

सूरजकुंड के पास घर है और स्कूटी से रोजाना अस्पताल आता-जाता हूं। पिछले काफी समय से पीठ और गर्दन में दर्द के कारण भारी परेशानी हो रही है। गड्ढे में वाहन के आने से सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती हैं। -डॉ. बीपी कौशिक, ईएनटी सर्जन



गड्ढों के कारण झटके लगने पर रीढ़ की हड्डी की कुशनिंग (डिस्क) पर अचानक दबाव आता है। गलत पोश्चर में गाड़ी चलाने से समस्या गंभीर हो जाती है। कमर के निचले हिस्से में दर्द के मामले बढ़ रहे हैं। -डॉ. परवेज अहमद, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ।



धीमी गति : गड्ढों वाले रास्तों पर वाहनों की गति बेहद धीमी रखें ताकि झटके कम से कम लगें।

सही पोश्चर : वाहन चलाते समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, झुककर बैठने से बचें।

सुरक्षा कवच : लंबी दूरी तय करते समय जरूरत पड़ने पर लंबर या सर्वाइकल बेल्ट का प्रयोग करें।

व्यायाम : गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए रोजाना नियमित स्ट्रैचिंग और स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें।