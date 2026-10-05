यूपी: पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू, पहले दिन 800 अभ्यर्थी दौड़े; 25 मिनट में 4.8 किमी की चुनौती

एडीजी ने किया व्यवस्थाओं का निरीक्षण

शनिवार को एडीजी भानु भास्कर ने भर्ती व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। उनके साथ डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसएसपी, पीएसी कमांडेंट और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।



एडीजी ने अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन काउंटर, कंप्यूटर आधारित पंजीकरण प्रक्रिया, दौड़ के लिए निर्धारित ट्रैक, ट्रैक पर लगाए गए कैमरों और प्राथमिक उपचार के लिए बनाए गए मेडिकल काउंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।



गर्मी को देखते हुए सुबह पांच बजे से दौड़

पिछले दिनों कैलाश प्रकाश स्टेडियम में होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने और तीन अभ्यर्थियों की मौत के बाद गर्मी में परीक्षा कराने को लेकर सवाल उठे थे। इसे देखते हुए इस बार दौड़ सुबह पांच बजे से शुरू कराई जा रही है, ताकि तेज धूप से पहले प्रक्रिया पूरी की जा सके।



परीक्षा केंद्र परिसर में चिकित्सकों का पैनल और एंबुलेंस भी तैनात रखी गई है। किसी अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।