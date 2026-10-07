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जिम में हाई-वोल्टेज ड्रामा: ट्रेडमिल पर कहासुनी के बाद युवक को दनादन जड़े थप्पड़, बागपत का वीडियो वायरल

Wed, 07 Oct 2026 02:02 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 07 Oct 2026 02:02 PM IST
सार

बागपत के जिम में वर्कआउट के दौरान मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि एक युवक ने छात्र को लगातार थप्पड़ मारे। ट्रेनर और मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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High-Voltage Drama at Baghpat Gym: Youth Slapped Repeatedly After Argument on Treadmill, Video Goes Viral
जिम में युवकों के बीच मारपीट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बागपत जनपद का जिम में वर्कआउट के दौरान मामूली कहासुनी के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ट्रेडमिल पर मौजूद एक युवक के साथ दूसरा युवक लगातार मारपीट और थप्पड़बाजी करता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि युवक को करीब 32 थप्पड़ मारे गए। विवाद बढ़ने पर जिम ट्रेनर और अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया।

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ट्रेडमिल पर शुरू हुई कहासुनी
बताया जा रहा है कि जिम में युवक वर्कआउट कर रहा था। इसी दौरान ट्रेडमिल पर किसी बात को लेकर उसकी दूसरे युवक से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी।
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छात्र को लगातार मारे थप्पड़
वायरल वीडियो में एक युवक दूसरे युवक को लगातार थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। दावा है कि दबंगई दिखाते हुए युवक ने छात्र को करीब 32 थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान जिम में मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे।

ट्रेनर ने कराया बीच-बचाव
मारपीट बढ़ने पर जिम ट्रेनर और वहां मौजूद अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया। लोगों ने दोनों युवकों को अलग कराया और मामला शांत कराया। घटना के बाद किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा
जिम में हुई मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। वीडियो में युवक के साथ लगातार थप्पड़बाजी होती दिखाई दे रही है। मामले में पुलिस से शिकायत की गई है या नहीं, इस संबंध में जानकारी सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

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