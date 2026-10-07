जिम में हाई-वोल्टेज ड्रामा: ट्रेडमिल पर कहासुनी के बाद युवक को दनादन जड़े थप्पड़, बागपत का वीडियो वायरल

छात्र को लगातार मारे थप्पड़

वायरल वीडियो में एक युवक दूसरे युवक को लगातार थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। दावा है कि दबंगई दिखाते हुए युवक ने छात्र को करीब 32 थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान जिम में मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे।



ट्रेनर ने कराया बीच-बचाव

मारपीट बढ़ने पर जिम ट्रेनर और वहां मौजूद अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया। लोगों ने दोनों युवकों को अलग कराया और मामला शांत कराया। घटना के बाद किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।



वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा

जिम में हुई मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। वीडियो में युवक के साथ लगातार थप्पड़बाजी होती दिखाई दे रही है। मामले में पुलिस से शिकायत की गई है या नहीं, इस संबंध में जानकारी सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।