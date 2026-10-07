Meerut: ‘वारदात करो, हम बचा लेंगे’, दो सिपाहियों और हिस्ट्रीशीटर ने बनाया गिराह, 37 कागज की गड्डियां बरामद

मेरठ के भावनपुर थाने में तैनात दो सिपाहियों और ज्ञानपुर के हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ पिस्टल के कथित गठजोड़ से लूट और ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, गिरोह कागज की गड्डियों के ऊपर और नीचे असली नोट लगाकर लोगों को नकली नोट देने का झांसा देकर ठगी करता था।

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आरोप है कि दोनों सिपाही गिरोह के सदस्यों से कहते थे कि वे वारदात करें, उन्हें बचा लिया जाएगा। मवाना निवासी इरशाद से लूट की शिकायत के बाद जांच में सिपाहियों की कथित संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने दोनों सिपाही, हिस्ट्रीशीटर और उसके दो साथियों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।मवाना निवासी इरशाद ने भावनपुर थाने में शिकायत दी थी कि सोमवार को वह अपनी बहन के घर भावनपुर जा रहा था। रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और आरोप है कि उससे 50 हजार रुपये लूट लिए। इरशाद ने सिपाही आशीष और प्रसन्नजीत की भी आरोपियों से मिलीभगत का शक जताया था।वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान सिपाहियों की कथित संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने ज्ञानपुर में ट्यूबवैल पर लूटे गए नोटों का बंटवारा करते हुए हिस्ट्रीशीटर साजिद और उसके दो साथियों को हिरासत में लिया।एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देश पर सोमवार रात पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों सिपाहियों को निलंबित भी कर दिया गया है।