विवाह दो परिवारों का मिलन है, इसलिए दोनों पक्षों की सुविधा और सहमति जरूरी है। कम लोगों के बीच शादी की रस्में पूरी कर बाद में रिसेप्शन में सभी को आमंत्रित करना बेहतर विकल्प है। इससे परंपरा भी बनी रहती है और खर्च का बोझ भी कम होता है। -रेनू राठी



देवोत्थान एकादशी पर सौ से अधिक शादियों का अनुमान

चार महीने के विराम के बाद 20 नवंबर से सहालग शुरू होते ही जिले में शहनाइयां गूंजेंगी। देवोत्थान एकादशी पर जिले में सौ से अधिक जोड़ों के विवाह होने का अनुमान है। इसके चलते मैरिज होम, होटल, गेस्ट हाउस और टेंट संचालकों के यहां बुकिंग फुल हो गई है। बाजारों में भी शादी की खरीदारी और तैयारियां शुरू हो गई हैं।



89 शुभ मुहूर्तों में होंगे विवाह

पंडित आकाश भारद्वाज के अनुसार इस बार विवाह के लिए कुल 89 शुभ मुहूर्त हैं। नवंबर में 21, 24, 25, 26 और 30 तारीख को विवाह होंगे। दिसंबर में दो से छह और 11 व 12 दिसंबर तक शुभ मुहूर्त हैं। वर्ष 2027 में जनवरी में नौ, फरवरी में 13, मार्च में सात, अप्रैल में नौ शुभ मुहूर्त हैं। मई सबसे व्यस्त महीना रहेगा। इसमें 18 दिन विवाह के मुहूर्त हैं, जबकि जून में 16 दिन सहालग रहेगा। जुलाई में पांच शुभ मुहूर्त हैं। अगस्त, सितंबर और अक्तूबर में चातुर्मास के कारण विवाह नहीं होंगे। इसके बाद 10 नवंबर 2027 से अगला सहालग शुरू होगा।