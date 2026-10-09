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दिल्ली प्रदर्शन: मेरठ की सीमाओं पर अलर्ट, भारी पुलिस बल तैनात, टोल पर की जा रही संदिग्ध वाहनों की चेकिंग

Fri, 09 Oct 2026 12:51 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 09 Oct 2026 12:51 PM IST
सार

दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट है। दिल्ली की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों और सिवाया व काशी टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल और आरआरएफ तैनात किए गए हैं।

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Meerut on High Alert Ahead of Opposition Protest in Delhi, Heavy Police Deployment at Borders
मेरठ में काशी टोल पर तैनात पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मेरठ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संभावित प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जिले की सीमाओं पर भारी पुलिस बल और रिजर्व पुलिस बल (आरआरएफ) तैनात किया गया है। सिवाया और काशी टोल प्लाजा समेत दिल्ली की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर वाहनों की जांच की जा रही है।

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सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात
दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर मेरठ पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। संभावित प्रदर्शनकारियों को दिल्ली जाने से रोकने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिले की सीमाओं पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए आरआरएफ को भी ड्यूटी पर लगाया गया है।

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सिवाया और काशी टोल प्लाजा पर चेकिंग
पुलिस ने दिल्ली की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर निगरानी बढ़ाते हुए चेकिंग अभियान शुरू किया है। सिवाया टोल प्लाजा और काशी टोल प्लाजा पर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। संदिग्ध नजर आने वाले वाहनों को रोककर तलाशी ली जा रही है। वाहन चालकों से पूछताछ कर उनके सफर के उद्देश्य की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी
पुलिस की निगरानी टोल प्लाजा तक सीमित नहीं है। प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर भी सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाने वाले संभावित लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

विपक्ष के कई नेताओं को नजरबंद करने की सूचना
प्रदर्शन से पहले पुलिस ने विपक्ष के कई नेताओं को नजरबंद भी किया है। बताया गया है कि यह कदम प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर उठाया गया है। मेरठ पुलिस प्रशासन सीमाओं पर तैनाती और वाहनों की जांच के जरिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जुटा है।

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