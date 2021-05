मेरठ : क्रिकेटर सुरेश रैना को पड़ी ऑक्सीजन सिलिंडर की जरूरत, सीएम योगी से मांगी मदद

{"_id":"6093e3c467ac50097d7270b9","slug":"cricketer-suresh-raina-has-demand-an-oxygen-cylinder-for-his-aunt-at-meerut","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0920 : \u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f\u0930 \u0938\u0941\u0930\u0947\u0936 \u0930\u0948\u0928\u093e \u0915\u094b \u092a\u0921\u093c\u0940 \u0911\u0915\u094d\u0938\u0940\u091c\u0928 \u0938\u093f\u0932\u093f\u0902\u0921\u0930 \u0915\u0940 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0924, \u0938\u0940\u090f\u092e \u092f\u094b\u0917\u0940 \u0938\u0947 \u092e\u093e\u0902\u0917\u0940 \u092e\u0926\u0926","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

देश में जहां कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को आए दिन जूझना पड़ रहा है। वहीं क्रिकेटर सुरेश रैना को भी गुरुवार को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ गया। उन्होंने ऑक्सीजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की मांग की। वहीं इस दौरान महज डेढ़ घंटे के भीतर उनकी मांग पूरी हो गई। इसके बाद सुरेश रैना ने ट्वीट कर धन्यवाद दिया है। साथ ही लिखा है कि इसके लिए सिर्फ धन्यवाद कहना ही काफी नहीं है। सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं। ऑक्सीजन सिलिंडर की इसलिए पड़ी जरूरत सुरेश रैना की 65 वर्षीय आंटी की हालत ठीक नहीं है। उनका मेरठ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और उन्हें ऑक्सीजन सिलिंडर की आवश्यकता थी। उनके लिए ही सुरेश रैना ने सीएम योगी से ऑक्सीजन सिलिंडर की मांग की थी। हालांकि उनकी यह मांग डेढ़ घंटे में ही पूरी हो गई। सुरेश रैना के बड़े भाई दिनेश रैैैना ने बताया कि उनके भाई की पत्नी की नानी और मौसी की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए सुरेश रैना ने ऑक्सीजन सिलिंंडर की मांग के लिए ट्वीट किया था। Update - it’s been arranged. Can’t thank everyone enough for lending your support. Praying for everyone’s health 🙏 #StaySafeStayHealthy https://t.co/VLe8KvrvVK