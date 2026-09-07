Meerut News: कैंट बोर्ड ने छावनी क्षेत्र में आठ बेसहारा गोवंश को पकड़ा, हंगामा

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मेरठ। कैंट बोर्ड की टीम ने सोमवार को छावनी क्षेत्र में बेसहारा गोवंश को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। इससे पहले कैंट बोर्ड ने छावनी क्षेत्र में डेयरी चलाने वालों को नोटिस जारी किए थे। कैंट बोर्ड ने इससे पहले भी अवैध रूप से चल रही डेयरियों को उखड़वा दिया था और पशुओं को जब्त कर लिया था।हिंदू युवा गौ रक्षक सेवा समिति सदर मेरठ के कार्यकर्ताओं की सहायता से कैंट बोर्ड की टीम ने अभियान चलाया। गौ रक्षक सेवा समिति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि छावनी क्षेत्र में बेसहारा गोवंश सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है। डेयरी संचालक इन गोवंश का दूध निकालकर फिर सड़क पर छोड़ देते हैं। इन गोवंश के घायल होने पर इलाज या मृत होने पर अंतिम संस्कार गौ सेवकों द्वारा किया जाता है। रजबन क्षेत्र में कुछ डेयरी संचालकों ने गायों को पकड़ते समय जमकर हंगामा किया। टीम ने सख्ती करके लोगों को वहां से हटाया।कैंट बोर्ड के प्रेस प्रवक्ता जयपाल सिंह तोमर ने बताया कि सोमवार को गौ रक्षक दल के साथ मिलकर बेसहारा घूम रही गायों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। टीम ने आठ बेसहारा गोवंश को पकड़ा। इनमें से एक डेयरी संचालक पर जुर्माना लगाकर एक गाय उसे सौंप दी और सात गायों को कान्हा उपवन गौशाला भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि बेसहारा गायों को छोड़ने वाले डेयरी संचालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।