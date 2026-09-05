Meerut News: सीसीएसयू में खेल कोटे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू

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मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए खेल कोटे से प्रवेश प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। पहले दिन कुल पांच अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रतिभाग किया। इनमें चार अभ्यर्थी स्नातक (यूजी) और एक अभ्यर्थी परास्नातक (पीजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शामिल हुआ। विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया गया। विश्वविद्यालय के अनुसार पूरी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार कराई जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान समिति के सदस्य जितेंद्र पाल, भीष्म सिंह, छाया चौधरी, डीसी मौर्य, दूली चंद माहला, प्रदीप कुमार, ओमपाल और जीएस रुहल मौजूद रहे। प्रवेश प्रक्रिया 8 सितंबर तक जारी रहेगी। संवाद