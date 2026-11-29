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मवाना। विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को दूसरे दिन भी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी मुस्तैदी से तैनात रहे। अपर जिलाधिकारी कुंवर विरेंद्र मौर्य और उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सभी केंद्रों पर कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद मिले। अधिकारियों ने पात्र युवाओं के नाम जोड़ने और त्रुटियों में सुधार के निर्देश दिए। अभियान के तहत मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। दिन भर में कुल 2302 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें नए नाम के लिए 2047, नाम कटवाने के लिए 166 और संशोधन के लिए 89 आवेदन जमा किए गए।