Mau News: रंगकर्मी दंपति ममता और अभिषेक पंडित को मिला भवानी शंकर स्मृति सम्मान

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यह सम्मान छत्तीसगढ़ की ख्यातिलब्ध साहित्यिक संस्था भवानी शंकर स्मृति संस्थान द्वारा शास्त्रीय, लोक और नाट्य कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस वर्ष, निर्णायक समिति ने सर्वसम्मति से वर्ष 2026 के लिए ममता पंडित और अभिषेक पंडित को संयुक्त रूप से इस सम्मान के लिए चुना।इस सम्मान के तहत दंपति को ग्यारह हजार रुपये की नकद राशि, एक मानपत्र और अंगवस्त्रम प्रदान किया गया। यह सम्मान रंगकर्म के क्षेत्र में उनके समर्पण और बहुमूल्य योगदान को मान्यता देता है।