Mau News: जन आरोग्य मेले में 2106 मरीजों का हुआ इलाज

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जन आरोग्य मेले में 905 पुरुष, 884 महिलाएं व 317 बच्चे शामिल रहे। इस दौरान 68 लोगों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए गए और 232 लोगों की कोविड हेल्प डेस्क पर स्क्रीनिंग की गई। विभिन्न रोगों से संबंधित मरीजों को उपचार और परामर्श उपलब्ध कराया गया। तीन मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए रेफर किया गया।निरीक्षण के दौरान सीएमओ पीएचसी बनकट पहुंचे, वहां मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का निरीक्षण किया। मरीजों के पंजीकरण, चिकित्सकीय परामर्श, जांच, दवा वितरण और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी लिए। सीएमओ ने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिया कि मेले में आने वाले प्रत्येक मरीज को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके बाद वह हरैया ब्लॉक पहुंचे, जहां सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था।रक्तदान अभियान की प्रगति की जानकारी लेते हुए स्वस्थ लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। सीएचसी के इमरजेंसी वार्ड, डिलीवरी रूम सहित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण करते हुए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सकों, कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका की जांच किया।