Mau News: मंडल स्तरीय कुक्कुट निवेश सम्मेलन 29 को

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कॉनक्लेव में पोल्ट्री किसानों और उद्यमियों को बैंक ऋण, वित्तीय सहायता, कुक्कुट विकास नीति-2022 और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वैज्ञानिक तरीके से कुक्कुट पालन और आधुनिक प्रबंधन के बारे में विशेषज्ञ जानकारी देंगे। साथ ही किसानों और उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान के उपाय तलाशे जाएंगे। सफल पोल्ट्री उद्यमी अपने अनुभव भी साझा करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन मंडलायुक्त विवेक (आईएएस) करेंगे। इसमें निदेशक प्रशासन एवं विकास, लखनऊ डॉ. राजेंद्र प्रसाद, अपर निदेशक ग्रेड-1 कुक्कुट विकास मुख्यालय डॉ. अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक पोल्ट्री लखनऊ डॉ. अश्विनी तिवारी और उप निदेशक पोल्ट्री लखनऊ डॉ. बृजेश कुमार त्रिपाठी शामिल होंगे।कार्यक्रम अपर निदेशक ग्रेड-2 आजमगढ़ मंडल डॉ. केपी सिंह के निर्देशन में होगा। इसमें मंडल के सभी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। संवाद

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सेवा संकल्प अभियान के तहत पशुपालन विभाग की ओर से 29 को मंडलायुक्त सभागार में मंडल स्तरीय कुक्कुट निवेश सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें आजमगढ़ मंडल में पोल्ट्री क्षेत्र के विकास, आधुनिक प्रबंधन और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी।