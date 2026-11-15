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Mau News: अरज की अंजुरी में अरघ का आसमान

Sun, 15 Nov 2026 11:51 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:51 PM IST
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The sky of Aragh in the fig of Araj
छठ पूजा महत्व: ड्यूटी भी पूजा भी , कुछ इसी को लेकर नगर के ब्रह्मस्थान पर पूजन अर्चन में शामिल म
मऊ। परिवार की सुख शांति और संपन्नता के अलावा संतति की कामना को लेकर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं ने रविवार को 545 घाटों, पोखरों, तालाबों पर जाकर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया।
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इसके लिए फूल और अन्य पूजन सामग्रियों के साथ महिलाएं परंपरागत रूप से गाजे-बाजे के साथ छठ माता के गीत गाते हुए अपने घरों से निकलीं। नदी और पोखरों के घाटों पर पूरी तरह मेले जैसा दृश्य नजर आया।
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इस बीच खास तौर से तमसा और सरयू तट सहित विभिन्न तालाबों, पोखरों के घाटों पर श्रद्धालु महिलाओं की अपार भीड़ उमड़ी। छठ पूजा सोमवार की सुबह उगते सूर्य को होने वाले अर्घ्यदान के साथ पूरी होगी। इसके साथ ही महिलाएं अपने व्रत का पारण करेंगी।
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रविवार को व्रती महिलाओं ने छठ पूजा के लिए सूप और डलियां लेकर पूजा सामग्री और फल आदि सजाकर छठ माता के गीत गाते हुए घाटों पर गईं, जहां उन्होंने परंपरा निभाई। खास तौर से नगर क्षेत्र के तमसा तट स्थित मऊ महादेव घाट, विसर्जन घाट, हनुमान घाट, बच्चन घाट, मड़इयाघाट, बमघाट, सत्तीघाट, ढेकुलियाघाट, ब्रह्मस्थान पोखरा सहित सरयू तट के घाटों पर महिलाओं की भारी संख्या देखी गई।
घोसी तहसील क्षेत्र के बड़ागांव मेन रोड मां सम्मे के स्थान, बड़ागांव पूरब मोहल्ला कैलाश मानसरोवर पोखरा, सीताकुंड तिलई बुजुर्ग, आदि इलाकों में डाला छठ पर्व मनाया गया।

व्रती महिलाओं को गहरे पानी में जाने से रोकने और सुरक्षा के मद्देनजर 65 प्रमुख स्थानों पर 80 गोताखोरों को तैनात किया गया था। साथ ही 26 नाव और मोटरबोट को तैनात किया गया था।

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