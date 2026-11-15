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Mau News: जयंती पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

Sun, 15 Nov 2026 11:56 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:56 PM IST
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Garlanded the statue of Lord Birsa Munda on his birth anniversary
नगर के हकिकतपुरा में बिरसा मुंडा की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर मार्ल्यापण कर मौजूद लोग। स्रोत- स् - फोटो : मृतक बॉबी खान
मऊ। मिर्जादीपुरा स्थित राज पैलेस के सामने रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया और उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष पप्पू गोंड ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र एवं प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके संघर्ष, साहस और समाज के प्रति योगदान को नमन किया। इस अवसर पर मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ओमप्रकाश गोंड, पवन कुमार गोंड, रामजीत गोंड, अजय गोंड, रमाकांत मास्टर, यशवंत कुमार गोंड सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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