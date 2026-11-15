Mau News: सड़कों से भेदभाव...जहां बने गड्ढे उसे नहीं बनाया, जहां सब ठीक, उस पर किया पैचवर्क

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2020 में 33.01 करोड़ रुपये की लागत से 18 किमी लंबी कोपागंज-भातकोल सड़क का चौड़ीकरण और नवीनीकरण हुआ था। ये सड़क कोपागंज कस्बा से निकलकर हिकमा, काछी कला, चिस्तीपुर, भावरकोल, सोड़सर, फैजुल्लाहपुर, धवरियासाथ, सरवां, कोइरियापार, अल्लीपुर, ढोलना होते हुए भातकोल से जुड़ी है। ये मऊ और आजमगढ़ जिले को जोड़ने की प्रमुख सड़कों में से एक है।सड़क कोपागंज से धवरियासाथ तक केवल चार से पांच जगहों पर धंसी और किनारे से टूटी थी। लेकिन बची समतल सड़क पर जगह-जगह पैचवर्क कर देने से सतह ऊबड़-खाबड़ हो गई है। इससे वाहनों की सामान्य गति में अवरोध पैदा हो रहा है। पैचवर्क वाली जगह पर कोई संकेतक या सफेद पट्टी न होने से रात के अंधेरे में वाहन चालकों को उभार का अंदाजा नहीं लग पाता है।40 किमी की रफ्तार पर भी उछल रहे वाहनधवरियासाथ से बरलाई जाने वाली सड़क बारिश के बाद जगह-जगह धंस गई है। इसपर सामान्य रफ्तार 40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से भी चलने पर वाहन उछल जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने इसपर ध्यान नहीं दिया है। विभाग की इस कार्यप्रणाली को लेकर क्षेत्रीय लोगों और यात्रियों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने केवल कागजी कोरम पूरा करने और बजट खपाने के उद्देश्य से यह फजूलखर्ची की है। जबकि क्षेत्र की कई अन्य संपर्क सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जहां विभाग की नजर तक नहीं जा रही। इस बेवजह किए गए पैचवर्क की गुणवत्ता और आवश्यकता की जांच कराने की मांग की है।जिन जगहों पर गिट्टियां उखड़ रही थीं, वहां पैचवर्क कराया गया है। साथ ही रेनकट की भी मरम्मत कराई गई है। बिना सड़क टूटे या गिट्टी उखड़े पैचवर्क कराए जाने की शिकायत नहीं मिली है। जांच के बाद पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी।- राकेश कुमार, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी निर्माण खंडबारिश के बाद विभाग की कई सड़कों पर गड्ढे बने हैं और रेनकट बन गए हैं। अब मौसम साफ हुआ है। संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को पैचवर्क के लिए निर्देशित किया गया है।- अरुण कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग