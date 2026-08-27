Mau News: सरयू घट रही, लेकिन दोहरीघाट में कटान का खतरा बढ़ा

विज्ञापन

गत सोमवार को नगर की सुरक्षा के लिए गौरीशंकर घाट से खाकी बाबा की कुटी तक रखा गया करीब 15 मीटर लंबा बोल्डर नदी में समा गया था। अब सिंचाई विभाग जियो बैग और एसी सैंडबैग तकनीक के सहारे कटान रोकने की कोशिश में जुटा है। बुधवार को पिछले 24 घंटे में सरयू के जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई। गौरीशंकर घाट पर नदी का जलस्तर 69.80 मीटर रहा, जबकि मंगलवार को यह 70 मीटर था। नदी का खतरा बिंदु 69.90 मीटर निर्धारित है। इस तरह बुधवार को नदी खतरा बिंदु से 10 सेंटीमीटर नीचे बह रही थी।सरयू के कटान का दायरा बढ़ने से मुक्तिधाम, भारत माता मंदिर, खाकी बाबा की कुटी, दुर्गा मंदिर, लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला, डीह बाबा का मंदिर, शाही मस्जिद और हनुमान मंदिर समेत तटवर्ती क्षेत्रों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। नदी के रुख को देखते हुए तटवर्ती इलाकों के लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है। संवाद