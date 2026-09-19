Mau News: बाइक सवार ने आशा कार्यकर्ता को रास्ते में रोककर छीने 10 हजार रुपये

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अमिला। घोसी कोतवाली क्षेत्र के बोझी अंतर्गत टड़वा मोड़ के समीप शुक्रवार को एक बाइक सवार द्वारा आशा कार्यकर्ता का रास्ता रोककर 10 हजार रुपये छीनने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी बाइक से बोझी की ओर फरार हो गया। पीड़िता ने घोसी कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी की पहचान कर कार्रवाई तथा छीनी गई रकम बरामद कराने की मांग की है।अमिला नगर पंचायत क्षेत्र के खनिगह निवासी उर्मिला देवी (48) आशा कार्यकर्ता हैं। तहरीर के अनुसार, वह शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़रांव में आयोजित बैठक में शामिल होने गई थीं। बैठक समाप्त होने के बाद वह बड़रांव से टड़वा मोड़ होते हुए बोझी-अमिला मार्ग की ओर वाहन पकड़ने के लिए पैदल आ रही थीं। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार युवक ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि युवक ने उनके बैग में रखे 10 हजार रुपये निकाल लिए और बाइक से बोझी की ओर फरार हो गया। पीड़िता के अनुसार, बाइक सवार ने सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। घटना के बाद महिला ने घोसी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। कोतवाली प्रभारी रविन्द्र राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना से संबंधित तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद