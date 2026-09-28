Mau News: सौरमी और सौम्या ने प्रदेशीय बैडमिंटन में जीते रजत पदक

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यह चार दिवसीय प्रतियोगिता 23 से 26 सितंबर तक डोरीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम, बरेली में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज के तत्वावधान में हुई। इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों से सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। 14 वर्षीय सौरमी सिंह, जो अग्रसेन इंटर कॉलेज आजमगढ़ की कक्षा 6 की छात्रा हैं, ने 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की टीम स्पर्धा में प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया और रजत पदक हासिल किया।17 वर्षीय सौम्या सिंह, मॉडर्न पंकज इंटर कॉलेज डोडोपुर निजामाबाद में कक्षा 11 की छात्रा हैं। उन्होंने 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तिगत मुकाबले में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। सौम्या ने फाइनल में जगह बनाई और रजत पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों की इस सफलता से आजमगढ़ मंडल और उनके स्कूलों का नाम रोशन हुआ है।सौरमी और सौम्या की इस कामयाबी पर उन्हें बधाई मिली है। आइडियल बुलडोजर के महानिदेशक एसके सत्येन, निदेशक नितिन श्रीवास्तव और वित्तीय सलाहकार ओम श्रीवास्तव ने सौरमी सिंह को 10000 रुपये नकद प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश सिंह, अजेंद्र राय, सुनील दत्त विश्वकर्मा, राकेश सिंह, स्रोत सिंह, सत्येंद्र उपाध्याय, राष्ट्रधर्म सिंह और पुनीत राय आदि उपस्थित थे। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ राजेश कुमार आर्य, जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार और प्रधानाचार्या डॉ प्रियंका सोनी ने भी दोनों बेटियों को शुभकामनाएं दीं।