Mau News: मऊ में गाय के हमले में सेवानिवृत्त सीओ की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:40 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
अमिला। घोसी कोतवाली क्षेत्र के अमिला हवा का पुरा निवासी सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी (सीओ) सदाफल यादव (80) की शनिवार को गाय के हमले में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली।
परिजनों के अनुसार, सदाफल यादव घर के आसपास मौजूद थे। इसी दौरान पड़ोसी की गाय ने उन पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सदाफल यादव पुलिस विभाग में क्षेत्राधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके निधन की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और परिचितों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। परिजनों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार रविवार को किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
परिजनों के अनुसार, सदाफल यादव घर के आसपास मौजूद थे। इसी दौरान पड़ोसी की गाय ने उन पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
सदाफल यादव पुलिस विभाग में क्षेत्राधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके निधन की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और परिचितों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। परिजनों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार रविवार को किया गया।
विज्ञापन