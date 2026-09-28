Mau News: मऊ में गाय के हमले में सेवानिवृत्त सीओ की मौत

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परिजनों के अनुसार, सदाफल यादव घर के आसपास मौजूद थे। इसी दौरान पड़ोसी की गाय ने उन पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।सदाफल यादव पुलिस विभाग में क्षेत्राधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके निधन की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और परिचितों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। परिजनों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार रविवार को किया गया।