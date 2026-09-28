फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Nature's unique watch: Torrential rain halts the pace of crime for 24 hours; zero FIRs registered across 12 police stations.

कुदरत का अनोखा पहरा: मूसलाधार बारिश ने 24 घंटे थामी अपराध की रफ्तार, 12 थानों में शून्य रही एफआईआर

Mon, 28 Sep 2026 12:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Nature's unique watch: Torrential rain halts the pace of crime for 24 hours; zero FIRs registered across 12 police stations.
मऊ। शुक्रवार रात से शनिवार रात तक हुई मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने जहां आम जनजीवन की रफ्तार थाम दी, वहीं अपराधियों के कदम भी घरों में रोक दिए। कुदरत के इस कड़े पहरे का असर ऐसा रहा कि लोग पूरे दिन घरों में कैद रहे, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जिले के 12 थानों की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को पूरे दिन किसी भी थाने में एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। अपराध का ग्राफ शून्य पर लाकर कुदरत ने पुलिस को एक दिन का अनूठा वीकेंड ऑफ दे दिया।
विज्ञापन

हर दिन सभी थानों को मिलाकर कम से कम 10 प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। शनिवार का दिन पुलिस रिकॉर्ड के लिए बेहद ऐतिहासिक रहा। आमतौर पर मारपीट, चोरी और विवादों से जुड़ी शिकायतों से व्यस्त रहने वाले थानों में दिनभर सन्नाटा पसरा रहा।
विज्ञापन

हालांकि, मधुबन और रामपुर थाने में कुछ फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मधुबन थाने में पांच और रामपुर थाने में तीन लोग पहुंचे। खास बात यह रही कि इनमें से किसी की शिकायत आपराधिक घटना या मारपीट से जुड़ी नहीं थी। सभी मामले जमीन और राजस्व से संबंधित थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसी बारिश पहले कम ही देखी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मधुबन के प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता और रामपुर के थानाध्यक्ष सुनील कुमार सरोज ने बताया कि राजस्व से जुड़े मामलों में फरियादियों को संबंधित क्षेत्र के लेखपाल से संपर्क करने और नियमानुसार कार्रवाई कराने की सलाह दी गई। इस तरह जिले के किसी भी थाने में शनिवार को आपराधिक घटना से संबंधित एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई।


जिले के 12 थाने
कोतवाली मऊ, दक्षिण टोला, सरायलखंसी, मुहम्मदाबाद गोहना, रानीपुर, चिरैयाकोट, हलधरपुर, कोपागंज, घोसी, दोहरीघाट, मधुबन, रामपुर
शनिवार को मौसम से जनजीवन बेहाल रहा, लेकिन सकारात्मकता ये रही कि शनिवार को जिले के किसी भी थाने पर अपराध से जुड़ी शिकायतें नहीं आईं। दो थानों में आठ फरियादी आए थे, लेकिन वो जमीन का विवाद था। शनिवार को कहीं भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। हालांकि पुराने मामलों में कार्रवाई की गई है। - कमलेश बहादुर, एसपी, मऊ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed