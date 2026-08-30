Mau News: सरकारी अस्पताल में दवा उपलब्ध फिर भी डॉक्टर लिख रहे बाहर की

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नगर पंचायत के तहसील गली स्थित न्यू पीएचसी के निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट शैलेंद्र यादव और स्टॉफ नर्स इंदु राय उपस्थित मिले। एसडीएम ने मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। परिसर में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने जिम्मेदार कर्मचारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पताल में जिन दवाओं की उपलब्धता है, उन्हें मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराया जाए। कहा कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का उद्देश्य जरूरतमंदों को शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।दीपक सिंह ने चेतावनी दी कि यदि किसी कर्मचारी या चिकित्सकीय स्टॉफ द्वारा अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के बावजूद मरीज को बाहर से दवा खरीदने के लिए लिखा गया और जांच में इसकी पुष्टि हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पताल परिसर को स्वच्छ रखने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि दोबारा निरीक्षण में कमियां मिलने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।