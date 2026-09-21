Mau News: रतनपुरा में दो दिन चार घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति

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रतनपुरा। स्थानीय विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले पांच फीडरों पर 21 और 22 सितंबर को चार घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कटौती पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक की जाएगी।अवर अभियंता अर्जुन कुशवाहा ने बताया कि रतनपुरा पीटीडब्ल्यू के नए फीडर के रखरखाव कार्य के लिए यह रोस्टिंग होगी। इससे रतनपुरा टाउन, गाढ़ा, नगवां, करऊत और गुलौरी फीडर से जुड़े उपभोक्ता प्रभावित होंगे। कुशवाहा ने उपभोक्ताओं से कहा है कि वे कटौती अवधि को ध्यान में रखते हुए पानी आदि का आवश्यक भंडारण पहले से कर लें। संवाद

रतनपुरा में दो दिन चार घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति