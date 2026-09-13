Mau News: हाईटेंशन तार टूटने से आधे कस्बे की पांच घंटे बिजली गुल

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कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे तार की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की। करीब पांच घंटे की बिजली कटौती से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी और उमस के कारण दिक्कत और बढ़ गई। ब्लॉक परिसर, एसडीएम कॉलोनी, तहसील, रोडवेज, कोतवाली, गांधीनगर और पशु अस्पताल समेत कई इलाके प्रभावित रहे। बिजली न होने से दैनिक कामकाज भी प्रभावित हुआ। अवर अभियंता अरविंद कुशवाहा ने बताया कि हाईटेंशन लाइन पेड़ों की डालियों से छू रही थी। इसे हटाने के लिए छंटाई कराई जा रही थी। इसी दौरान एक बड़ी टहनी टूटकर तार पर गिर गई, जिससे तार टूट गया। मरम्मत के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई है।

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स्थानीय कस्बे के आधे से अधिक हिस्से में शनिवार को करीब पांच घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन पर पेड़ की डाल गिरने से तार टूट गया। विद्युत विभाग की ओर से पेड़ों की छंटाई के दौरान सुबह करीब 10:30 बजे यह घटना हुई। तार टूटने के बाद कस्बे की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। विभाग के कर्मचारी हाईटेंशन लाइन से पेड़ों की डालियां छूने की समस्या को दूर करने के लिए छंटाई कर रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी डाल टूटकर तार पर गिर गई, जिससे तार टूट गया।