मथुरा: वृंदावन में बना नया पुलिस सर्किल, संदीप सिंह बने पहले सीओ; श्रद्धालुओं की सुरक्षा होगी पुख्ता

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एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि नए सर्किल की जिम्मेदारी क्षेत्राधिकारी यातायात संदीप सिंह को सौंपी गई है। उनके अधीन अब वृंदावन थाना, पर्यटन थाना और साइबर थाना रहेंगे। इससे वृंदावन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और साइबर अपराध से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक स्पष्ट होगी।नए सर्किल के गठन से वृंदावन में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की उम्मीद है। खासकर त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में अलग सर्किल बनने से पुलिसिंग और मॉनीटरिंग को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।