मथुरा: वृंदावन में बना नया पुलिस सर्किल, संदीप सिंह बने पहले सीओ; श्रद्धालुओं की सुरक्षा होगी पुख्ता
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 04 Sep 2026 05:19 PM IST
सार
नया पुलिस सर्किल बनने के बाद वृंदावन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और साइबर अपराध से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक स्पष्ट होगी।
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विस्तार
वृंदावन में बढ़ते श्रद्धालुओं के दबाव और पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वृंदावन में नया पुलिस सर्किल बनाया गया है। अब तक वृंदावन थाना, जैंत थाना और पर्यटन थाना सदर क्षेत्राधिकारी के अधीन थे। नए सर्किल के गठन के बाद इन व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है।
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि नए सर्किल की जिम्मेदारी क्षेत्राधिकारी यातायात संदीप सिंह को सौंपी गई है। उनके अधीन अब वृंदावन थाना, पर्यटन थाना और साइबर थाना रहेंगे। इससे वृंदावन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और साइबर अपराध से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक स्पष्ट होगी।
नए सर्किल के गठन से वृंदावन में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की उम्मीद है। खासकर त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में अलग सर्किल बनने से पुलिसिंग और मॉनीटरिंग को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
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एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि नए सर्किल की जिम्मेदारी क्षेत्राधिकारी यातायात संदीप सिंह को सौंपी गई है। उनके अधीन अब वृंदावन थाना, पर्यटन थाना और साइबर थाना रहेंगे। इससे वृंदावन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और साइबर अपराध से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक स्पष्ट होगी।
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नए सर्किल के गठन से वृंदावन में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की उम्मीद है। खासकर त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में अलग सर्किल बनने से पुलिसिंग और मॉनीटरिंग को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
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