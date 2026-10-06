Mainpuri News: मैनपुरी आज के कार्यक्रम

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- दोपहर 1 बजे मोटा रोड पर साकेत गार्डन के सामने श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।







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रामलीला







- रात 8 बजे आगरा रोड स्थित रामलीला मैदान के मंच पर सती मोह और पार्वती जन्म की लीला का मंचन।



- रात 8 बजे से बेवर की रामलीला में शिव विवाह की लीला का मंचन।







- शाम 5 बजे करहल में भूमि-पूजन के साथ रामलीला का आयोजन ।



श्रीमद्भागवत कथा