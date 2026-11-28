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टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित गुजराल ने बताया कि कैंसर कई अंगों को प्रभावित कर रहा है। मुख, बच्चेदानी के मुख, स्तन कैंसर, फेफड़े और पेट के कैंसर के मरीजों की संख्या अधिक बढ़ रही है। इनमें तंबाकू, गुटका, पान मसाला खाने से मुख के कैंसर के तीन गुना मामले हैं। इनमें युवा मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।देर से शादी, बच्चों में देरी, संक्रमण, मल्टीपल साथी समेत अन्य वजहों से सर्वाइकल कैंसर की स्थिति बन रही है। कैंसर रोग विभाग की डॉ. सुरभि गुप्ता ने बताया कि कैंसर विभाग में औसतन हर साल 1800 से अधिक नए मरीज आ रहे हैं। इनमें मुख, गले और जीभ के कैंसर के सबसे ज्यादा हैं। इनकी संख्या करीब 55-60 फीसदी है। इसकी वजह तंबाकू-गुटका है।आयोजक सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हरेंद्र यादव ने बताया कि कैंसर की सटीक जांच के लिए पैथोलॉजिस्ट की विशेष भूमिका है। ऐसे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की टीम के साथ जांच का प्रशिक्षण भी दिया।पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. दीपा रानी ने बताया कि तीन दिवसीय कार्यशाला में जांच, इलाज और ऑपरेशन की लेटेस्ट तकनीक के बारे में भी बताया जा रहा है। कार्यशाला में डॉ. प्रशांत सिंह, डॉ. अखिल प्रताप सिंह, डॉ. अनिमेष गुप्ता, डॉ. रुचिका गर्ग, डॉ. प्रशांत लवानिया, डॉ. रिचा जैमन, डॉ. तरुणेश शर्मा, डॉ. तब्बसुम सामानी, डॉ. गौरव धाकरे, डॉ. उर्वशी आदि मौजूद रहे।मुंह, जीभ पर 2-3 सप्ताह तक सफेद-लाल धब्बे ठीक न होना।भोजन निगलने में परेशानी, आवाज बैठना या फिर बदलाव होना।लंबे समय तक खांसी, खांसी में खून आना, थोड़ा चलने पर सांस फूलना।भूख न लगना, अपच, पेट फूला रहना, मल में खून आना।पेशाब करते समय दर्द, बार-बार आना, पेशाब में खून आना।स्तन गांठ, आकार में बदलाव या गड्ढे होना।