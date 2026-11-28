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आदर्श नगर, जगजीवन नगर निवासी शोभा पुत्री नाहर सिंह ने बताया कि उनकी शादी दो फरवरी 2025 को कमला नगर के गुम्मट, तेजनगर निवासी दीपक उर्फ दीपू के साथ हुई थी। पीड़िता के मुताबिक, पिता ने शादी में करीब 15 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति दीपक, सास श्यामवती उर्फ निर्मला, ससुर मुन्नालाल, जेठ भोला, जिठानी मंजू और ननद बबली दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। कार की मांग करने लगे।इसके लिए उसकी पिटाई की जाती। खाना तक नहीं दिया जाता था। एक बार उसे कमरे में बंदकर पीटा गया। शिकायत पर मायके पक्ष के लोगों ने पंचायत की तो आरोपियों ने माफी मांगकर दोबारा परेशान नहीं करने का भरोसा दिया, लेकिन कुछ समय बाद फिर उत्पीड़न शुरू कर दिया। एक बार ससुरालीजनों ने करंट लगाकर उसे मारने की कोशिश की। बस्ती के लोगों के पहुंचने पर वह किसी तरह बच सकी।पीड़िता के मुताबिक ससुर शराब पीकर उसे जान से मरवाने और पति की दूसरी शादी कराने की धमकी देता था। 18 फरवरी 2026 को सभी ने उसकी पिटाई की। कपड़े आदि छीनकर धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।