फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Walking barefoot for 11 years for an AIIMS in Bundelkhand

Mahoba News: बुंदेलखंड में एम्स के लिए 11 साल से चल रहे नंगे पैर

Wed, 02 Sep 2026 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Walking barefoot for 11 years for an AIIMS in Bundelkhand

विज्ञापन
महोबा। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर पिछले 11 साल से नंगे पैर चलकर हठयोग सत्याग्रह कर रहे हैं। वे बुंदेलखंड में एम्स और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से महोबा आने की गुहार लगा रहे हैं। तारा पाटकर ने एक सितंबर 2015 को जूते चप्पल त्याग दिए थे। उन्होंने आल्हा चौक पर 259 दिन अनशन किया और एक लाख से अधिक खत प्रधानमंत्री को भेजे हैं। 52 बार अपने खून से भी खत लिखे गए हैं। तारा पाटकर ने बताया कि इन प्रयासों के बावजूद जिला अस्पताल की हालत नहीं सुधरी। केंद्र सरकार ने 23 एम्स खोलने की घोषणा की है पर बुंदेलखंड को अब तक यह सौगात नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और रायबरेली में एम्स चालू हो चुके हैं। पाटकर ने कहा कि नंगे पैर चलना कष्टकारी होता है पर उनका संकल्प जारी रहेगा। उन्होंने हरियाणा के रामपाल कश्यप का उदाहरण दिया जिन्हें प्रधानमंत्री ने 14 साल बाद खुद जूते पहनाए थे। पाटकर भी प्रधानमंत्री से महोबा आकर एम्स की घोषणा करने का आग्रह किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed