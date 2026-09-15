Mahoba News: शराब लाने से मना करने पर दबंगों ने किशोर समेत पांच को पीटा

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बम्हौरीकलां निवासी अफरोज का भतीजा आमिर (16) शाम को गांव की किराना दुकान पर सामान लेने गया था। वहां पहले से कुछ लोग शराब के नशे में खड़े थे। आरोप है कि उन्होंने आमिर से शराब लाने के लिए कहा। विरोध करने पर पेप्सी-गुटका लाने का दबाव बनाया। आमिर ने रुपये न होने की बात कही तो दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। घर पहुंच किशोर ने पूरी घटना बताई।इस पर परिजन ने कोतवाली चरखारी पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने जांच का भरोसा देकर वापस भेज दिया। रात को एक बार फिर 15 से 20 आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी से अफरोज पर हमला कर दिया। बचाने दौड़ी सास जमीला व परिवार की करिश्मा और रेशमा को भी पीटकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचायाजहां अफरोज व जमीला को डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाली प्रभारी राहुल मिश्रा का कहना है कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।